Bursa'da park halindeki 3 araca çarpan sürücü kaçtı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde park halinde bulunan 3 araca çarpan panelvan araç sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Sürücüsünün ismi belirlenemeyen 16 BP 631 plakalı panelvan araç, Sırameşeler Mahallesi Mudanya Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında park halinde bulunan 3 otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kaldırıma savrulan bir otomobil beton aydınlatma direğine çarptı. Aydınlatma direğine çarpan otomobil kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Bölgede incelemede bulunan polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.





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