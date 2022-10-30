Bursa'da hafif ticari araç park halindeki otobüse çarptı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde hafif ticari araç, park halindeki özel halk otobüsüne çarptı.

İbrahim Çolak idaresindeki 16 V 1096 plakalı hafif ticari araç, Üçevler Mahallesi Bursa- İzmir Yolu Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırımı aşıp savrulduktan sonra park halinde bulunan 16 MO 0235 plakalı otobüse çarptı.

Kazada araç sürücüsü Çolak yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza yerinde müdahalesi yapılan Çolak, Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



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