Manga grubu Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Bursa'da konser verdi

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BURSA (AA) - Gemlik Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Manga grubunu konuk etti.

Konser öncesinde Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

İstiklal Caddesi'nden Gemlik İskele Meydanı'na kadar süren konrteje Gemlik Kent Konseyi Körfez Halk Bandosu eşlik etti.

Yürüyüşün ardından Manga grubunda Gemlik İskele Meydanında sahne aldı.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan Manga Grubu'na zeytin dalı hediye etti.

Konuşmanın ardından Manga sevilen şarkılarını seslendirdi.





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