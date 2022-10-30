Bursa'da tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü öldü

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BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

İznik-Sakarya kara yolu Çiçekli Mahallesi mevkisinde, Sakarya istikametinden İznik istikametine giden Ümit Durdurmuş (48) idaresindeki 06 PPL 99 plakalı otomobil, yolun kenarındaki tarlaya devrildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Durdurmuş'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Emekli polis memuru olduğu öğrenilen Durdurmuş'un cenazesi, savcılık incelemesinin ardından İznik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



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