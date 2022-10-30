"Sırrını Biliyorum" filminin çekimleri Bursa'da devam ediyor

BURSA (AA) - Yapımcılığını Ali Ertem'in üstlendiği "Sırrını Biliyorum" sinema filminin çekimleri Bursa'da gerçekleştiriliyor.

Timur Acar, Didem Balçın, Reha Özcan, Serhat Özcan, Beren Gençalp, Eda Özerkan, Sedef Şahin, Zeynep Gülmez, Mihriban Er, Kahraman Sivri, Alihan Türkdemir, Ayçe Abana, Alper Atak, Soner Türker ve Deniz Gökçer'in rol aldığı geniş bir oyuncu kadrosuna sahip filmin çekimleri Bursa merkez ile Mudanya, Tirilye ve Gölyazı'da yapılıyor.

Filmin yapımcısı Ali Ertem, AA muhabirine, "Sırrını Biliyorum" adlı sinema projesinin çekimlerine Bursa'da devam ettiklerini söyledi.

Yaklaşık 6 haftalık hazırlık sürecinin ardından 4 hafta önce çekimlere başladıklarını belirten Ertem, çekimlerin bitmesine de ortalama 3 hafta kaldığını aktardı.

Ertem, bu filmi 2019 yılında çekmeyi planladıklarını ancak salgın nedeniyle ertelemek zorunda kaldıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:



"O süreç içinde de senaryoda bazı revizeler yaptık. Oyuncu seçimlerinde de çok seçici davrandık. Aslında biraz da ters köşe yapmak istedik. Seçmiş olduğumuz oyuncuların bazıları geçmişte dram projesinde yer aldı ama birçoğu yer almadı. Karakteristik özellikleri açısından kadroyu çok doğru seçtiğimize inanıyoruz. Onlar da rollerinin hakkını fazlasıyla yerine getiriyor. Sinemada seyircilerin çok büyük bir ihtimalle dramdan ağlayacağını düşünüyoruz. Tabii ki amacımız ağlatmak değil ama film bir inanç hikayesi. Seyircilerin izlerken hem filmden hem de senaryodan zevk alacaklarını düşünüyoruz."

Filmin yayın tarihinin şubat sonu ya da mart başı gibi olacağını aktaran Ertem, dağıtım şirketleriyle tekrar istişare ederek en doğru tarihe karar vereceklerini sözlerine ekledi.

- "Senaryoyu okuduğumda çok etkilendim"

Filmde rol alan Didem Balçın da çekimlerin çok güzel ve keyifli gittiğini belirterek, yönetmen Battal Karslıoğlu'nun iyi iş çıkardığını söyledi.

Balçın, senaryonun çok naif bir hikaye olduğuna değinerek, "Açıkçası ben senaryoyu okuduğumda çok etkilendim. Senaryoyu dinleyenler de etkileniyorlar. Seyirci de perdede gördüğü zaman böyle olacak diye düşünüyorum. Küçük bir kız çocuğunun kalbinden, derinden bir arzusu üzerine aslında annesiyle ilgili. Bunun için de tamamen bir çocuk saflığıyla bu hayallerini gerçekleştirmek için tüm çabası bu uğurda devam ediyor. Böyle bir film. İnşallah hayal ettiğimiz gibi bir film olur ve seyirci de beğenir." açıklamasında bulundu.

- "Bursa doğal bir plato"

Oyuncu Kahraman Sivri de çekimlerin çok iyi geçtiğini, projenin kendisi için çok keyifli başladığını belirterek, sonunun da güzel olmasını diledi.

Çekimlerin Bursa'da gerçekleştirilmesinin ayrı bir güzellik olduğunu dile getiren Sivri, "Çünkü Bursa doğal bir plato. Yani İstanbul'da bulamadığınız çoğu şeyi burada doğal platosu içinde bulabiliyorsunuz. O yüzden Bursa'da olmasının da çok büyük avantajları ve güzellikleri var. Onları da aynı zamanda film içinde kullanıyoruz. O yüzden Bursa'da olması da bizim için çok büyük avantaj. Seve seve geldik." ifadelerini kullandı.

Bursalı olduğunu ifade eden Zeynep Gülmez ise filmin Bursa'da çekilmesinin kendisi için çok mutluluk verici olduğunu belirterek, "Bursa'nın daha çok tanınmaya ihtiyacı var. Film stüdyolarının daha çok olmasına ihtiyacı var. Bursa bu konuda çok zengin bir yer. Senaryomuz da inanılmaz iyi, artı ekip muhteşem. Ben de küçük de olsa filmde yer aldım. Onun için çok mutluyum." dedi.

- "Güzel bir iş çıkardığımızı düşünüyoruz"

Filmin yönetmeni Battal Karslıoğlu da yapımcı Ali Ertem'e teşekkür ederek, "Gerek kamera arkası gerekse kamera önü olarak huzurluyuz. Bir aksilik yok. Allah'tan da bir mani olmazsa şubat ayında seyircimize sunacağız filmimizi inşallah. Güzel bir iş çıkardığımızı düşünüyoruz. Seyircimizin de mutlu kalacağına eminim." ifadelerini kullandı.

Filmde rol alan Reha Özcan ise filmin senaryosunun çok güzel ve büyüleyici olduğunu vurgulayarak, "Uzun zamandır oynamak istediğim ters köşe rollerden bir tanesini oynuyorum. Muhteşem bir ekiple çalışıyoruz. Çok keyifli ve herkes çok iyi niyetli. Yapımcımız Ali Bey yaptığı işe çok değer veriyor. Bu dünyanın renklerinin dışında şeyler vadeden bir iş. Onun arkasında durulması benim için çok önemli. Yorucu ama bu üstün amaç bizim yorgunluğumuzdan daha değerli." dedi.

Oyuncu Serhat Özcan da filmde iyi bir ekiple çalıştıklarını ve ortamın çok güzel olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Kardeşim Reha ile aynı filmde ilk kez oynuyoruz. Bir dizide bir sahnemiz olmuştu ama ilk defa bir filmde birlikte oynuyoruz. O ayrı bir heyecan. Yıllarca hep birlikte bir şey yapalım dedik ama denk gelmedi. Bir de Bursa ile ilgili atlanan bir şey var. Bursa'yı yaklaşık 30 yıldır konseptlerin şehri olarak görüyorum. Mesela Bursa'da güzel bir yer, mekan açılır. Ondan sonra Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bunların taklitlerini görürüz. Bursa'da hep yaratıcı beyin takımı vardır. O yaratıcı beyin takımının sanata, filme el atması bizi çok heyecanlandırdı. Bursa tek başına Türkiye'nin Bollywood'u olabilir. O sermaye var Bursa'da."

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