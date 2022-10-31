Bursa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı kovalamaca sonucu yakalandı

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BURSA (AA) - Bursa'da polisin "dur" ihtarına uymayıp araçla kaçmaya çalışırken yakalanan 3 zanlıdan birinin 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Yıldırım Devriye Amirliği ekipleri, Yıldırım ilçesi Yunusemre Mahallesi Dikençik Caddesi'nde şüphelendikleri 16 ZE 234 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Otomobilin sürücüsü, polis ekiplerinin "dur" ikazlarına uymayarak kaçmaya başladı.



Ekiplerin yaklaşık 20 kilometre kovaladığı araç, Hacivat Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde park halindeki bir kamyonete çarptı.

Kazanın ardından araçtaki 4 şüpheli yaya olarak kaçmaya çalıştı. Şüphelilerden Yavuzcan A, kaçarken düşüp yakalandı. Polis zanlı Gökhan Ç'yi de bir evin bahçesine gizlenmiş halde buldu. Aydın K. ise kaza yapan araçtan 300 metre uzakta gözaltına alındı.

Kaçan diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.



Ayrıca, şüphelilerin kaza yapan otomobilinde yapılan aramada 220 gram uyuşturucu madde bulundu.



Polis aracına bindirilirken basın mensuplarına küfür ederek saldırmaya çalışan Yavuzcan A'nın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında, 9 ayrı suçtan arandığı ve 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.



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