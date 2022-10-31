Bisiklet hırsızlığı çaldığı iddia edilen kişi vatandaşlardan kaçamadı

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BURSA (AA) - Orhangazi’de Garaj Sokak üzerindeki bir işyerinin önünden bisiklet çaldığı iddia edilen bir kişi kaçmaya çalışırken vatandaşlar tarafından yakalandı.

Olay Orhangazi şehir merkezinde Garaj sokak üzerinde meydana geldi. Bursa’dan Orhangazi’ye geldiği belirlenen N.G. (45) bir iş yerinin önündeki bisikleti alıp gittiği esnada vatandaşlar durumu fark etti. İş yeri sahiplerinin araçla peşine düştüğü N.G, ana yol üzerinde ters şeritten gittiği sırada peşinden giden vatandaşlar tarafından yakalandı.

Yakalanan kişinin yanında bir de çuval içinde bakır bir semaver olduğu ve o semaveri de aynı işyerinin yanındaki bir apartmanın girişinden çaldığı iddia edildi. Vatandaşlar tarafından yakalanan şüpheli daha sonra polis ekiplerine teslim edildi.



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