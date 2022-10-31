Yakalanan "ilk darbeci" Yurdakul Akkuş'a yeniden yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

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BURSA (AA) - FETÖ’nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında "yakalanan ilk darbeci", dönemin İl Jandarma Komutanı Yurdakul Akkuş'a, yeniden yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet, 5 sanığa ise 8 yıl 9 ay ila 15 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Yurdakul Akkuş'un da aralarında olduğu 8'i tutuklu 16 farklı rütbelerdeki eski askerin, ilk derece mahkemesince verilen kararın Yargıtay tarafından usulden bozulmasının ardından Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinde yargılanmasına devam edildi.

Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile yakınları, avukatları, Cumhurbaşkanlığı ve TBMM vekili avukatlar katıldı. Tutuksuz sanık Ali Bülbül ise duruşmaya SEGBİS ile bağlandı.

Savunmasında üzerine atılı suçlamaları reddeden Yurdakul Akkuş, kendisine iftira atıldığını öne sürdü.

Hakkındaki iddiaların yoruma dayalı olduğunu, kesin delil içermediğini savunan Akkuş, "Sıkıyönetim listesinde bulunan eski tuğgeneral Faruk Bal'ı o gece aradım 2 defa ancak açmadığı için görüşemedim. Ben bu sıkıyönetim mesajlarının ne anlama geldiğini soracaktım, dolayısıyla bir görüşme yapmadığım için bir görüş de alamadım." ifadesini kullandı.

Akkuş, sıkıyönetim emirlerinin ilçelere çekilmesi emrini verdiği iddiasına ilişkin ise "Ben 23.02'de emirler ilçelere çekildiği sırada, alaya intikal halindeyim. HTS kayıtlarında 23.38'de alaya geldiğim görülüyor. Tüm bu nedenlerle, tutuksuz yargılanmamı ve beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Haklarındaki suçlamaları reddeden diğer sanıklar da beraatlerini istedi.

Cumhurbaşkanlığı ve TBMM vekilleri ise sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyet, Yurdakul Akkuş'un "cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Heyet ayrıca, sanıklar Ali Çiğci ve Bilal Dişbudak'a "cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmeye yardım etmek" suçundan 15'er yıl hapis cezası verdi, tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Kemal Şendur, Ayhan Şen ve Hakan Kutkan'a ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9'ar ay hapis cezası verilerek tutukluluklarının kaldırılmasına hükmedildi.

Öte yandan mahkeme heyeti, sanıklardan Duran Demir, Ali Bülbül, Ali Yasal, Murat Yıldırım, Hacı Hüseyin Çelenk, Yılmaz Gündüz, Mustafa Ekici, İbrahim Çetin ve Erkan Demirtemel'in delil yetersizliği nedeniyle beraatine, ayrıca tutuklu Demirtemel'in tahliyesine karar verdi.

Ertuğrul Yüksel hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığına ve tahliyesine hükmedildi.

- İlk derece mahkemesi ve istinaf kararları

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Yurdakul Akkuş'un yakalanması ve çantasından "sıkıyönetim atama listeleri" ve "yeni yapılanma" dokümanları çıkması teşebbüsün seyri değişmiş, belgelere göre operasyonlar hızlanmıştı.

Akkuş'un çantasındaki dokümanda, sözde sıkıyönetim sırasında başa geçecek 81 il valisi askerler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesinde görevlendirmeler ile darbecilerin yönetim planı şemaları ve ülke genelinde kamu kurum ve kuruluşlarının başına geçecek isimlerin listesinin yer aldığı ifade edilmişti.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Akkuş, 11 Temmuz 2018'deki duruşmada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Yurdakul Akkuş dışındaki 12 sanığa, 8 yıl 9 ay ila 18 yıl arasında değişen hapis cezaları verilmişti.

İlk derece mahkemesinin kararını değerlendiren Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, 16 Ocak 2020'de, yargılamayı ve verilen hapis cezalarını hukuka uygun bulmuştu.

Yargıtay 2. Ceza Dairesi, Akkuş ve diğer sanıklara yerel mahkemece verilen ve istinaf mahkemesince hukuka uygun bulunan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını, sanıkların son savunmalarını görüntülü sistemle yapmalarının savunma haklarını kısıtladığı gerekçesi ve usulden bazı diğer gerekçelerle bozmuştu.

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