Bursa'da soğuk hava deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor

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BURSA (AA) - Bursa'nın Gürsu ilçesinde soğuk hava deposunda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Ağaköy Mahallesi'ndeki soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

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