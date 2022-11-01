GÜNCELLEME - Bursa'da soğuk hava deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor

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BURSA (AA) - Bursa'nın Gürsu ilçesinde soğuk hava deposunda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Ağaköy Mahallesi'ndeki soğuk hava tesisinin depolama kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangının sıçradığı konteynerde dumandan etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

Depolama kısmında zaman zaman çökmeler meydana gelirken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.



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