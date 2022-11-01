"Türkiye Kalite Ödülleri" Bursa'da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak

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BURSA (AA) - Kalite Birliği Derneğince (KALBİR) bu yıl "İnsan hayatına dokunan efsaneler" teması ile verilen "Türkiye Kalite Ödülü"nü alacak kişi, kurum ve kuruluşlar belirlendi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Kalite Ödülleri ile Topluma ve Kaliteye Katkı, berat ve teşekkür plaketleri, 9 Kasım saat 13.30'da Bursa Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Mete Cengiz Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

"Kalite Zirvesi" adı altında düzenlenecek etkinlikte ayrıca "3. Göz İstatistik Yöntemiyle Kendini Arayan Kaliteli İnsan" eğitimi verilecek. KALBİR Onursal Başkanı Prof. Dr. Erkan Işığıçok ve KALBİR Başkanı Mustafa Karaman'ın vereceği eğitime katılanlar sertifika alacak. Aynı gün "15. Dönem Kalite Ordusu" müracaatları da alınacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Onursal Başkan ve Türkiye Kalite Ödülü Ödül Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Işığıçok, Kalite Birliği olarak uzun ve titiz çalışmalar sonucunda ödül alacak kişi ve kuruluşları belirlediklerini ifade etti.

Ödül alacak kuruluş ve kişileri tebrik eden Işığıçok, "Bizler temiz kalitenin savunucularıyız. Herkesi Kalite Zirvesi'ne bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kalite Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karaman ise şunları kaydetti:

"KALBİR, hak edene, temiz kaliteyi savunana, ülkeye ve topluma katkı sağlayana, insan hayatına dokunana, ülkemizin kaynaklarını yurt dışına göndermeyenlere, milli ses verenlere, başta ülkemiz olmak üzere Bursa'yı sevenlere, Bursa'ya 'kalite şehri' diyenlere, milli kurumumuz TSE varken yabancılara itibar etmeyenlere, milli belgelendirme sistemine inanarak TSE'yi tercih edenlere, karşılıksız ve hiçbir beklenti içinde olmadan, sponsorluk bedeli almadan, kurumsal veya bireysel üye ön şartı getirmeden ödül veriyor.

Kalite Birliği farklıdır, farkındalığını bir kez daha göstermiştir. Kalite Birliği, gelir getirici faaliyet içinde bulunmayan, bağış kabul etmeyen, siyasetin ve ticaretin hiçbir aşamasına müdahil olmayan, temiz kalite anlayışını ilke edinmiş olan, kalitenin ahlak olduğunu savunan, inançlı ve inançları kadar da inatçı kalite gönüllüleri tarafından kurulmuş olan bir sivil toplum kuruluşudur. Herkesi Kalite Zirvesi'ne davet ediyor, ödül alanları tebrik ediyoruz."

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