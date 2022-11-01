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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursaspor'da teknik direktör Tahsin Tam ile yollar ayrıldı

AA

Bursaspor'da teknik direktör Tahsin Tam ile yollar ayrıldı

BURSA (AA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bursaspor'da teknik direktör Tahsin Tam ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzde teknik direktörlük görevini üstlenen Tahsin Tam görevinden affını istemiştir. Tahsin Tam ve ekibine kulübümüze vermiş oldukları hizmetler ve katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantılarında başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Tahsin Tam ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sezon başında büyük bir şevkle başladığı görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Bursaspor, 12. haftası geride kalan 19 takımlı ligde 11 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlikle 11 puan toplayarak 15. sırada yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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