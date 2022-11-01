Bursa’da evde çıkan yangında yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı

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BURSA (AA) - Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bir evde çıkan yangında yaralanan Suriye uyruklu kadın hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Dikkaldırım Mahallesi’nde Suriye uyruklu bir ailenin yaşadığı iki katlı binanın giriş katındaki evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ellerinde ve yüzünde yanıklar oluşan Suriye uyruklu bir kadın ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine götürüldü.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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