Bursa'da 14 düzensiz göçmen yakalandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yasa dışı yollarla ülkeye giren 14 düzensiz göçmen, jandarma tarafından yakalandı.

Bursa-Ankara kara yolunda uygulama yapan jandarma ekipleri durdukları bir araçta göçmenlerin bulunduğunu belirledi.

Ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 14 düzensiz göçmen İl Göç İdaresine teslim edilmek üzere jandarma karakoluna götürüldü.

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