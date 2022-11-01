Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

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BURSA (AA) - Bursa'da bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Nilüfer ilçesi Minareliçavuş Mahallesi'ndeki Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, AFAD, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyeciler, kısa sürede büyüyen ve yoğun dumanın yükseldiği bölgede alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Olay yerine gelerek bilgi alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise çalışmaları koordine ediyor.

Tekstil fabrikasında ekiplerin çalışması sürüyor.





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