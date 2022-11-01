Bursaspor'un yeni teknik direktörü İsmail Ertekin oldu

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BURSA (AA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bursaspor'da Tahsin Tam'ın istifasının ardından teknik direktörlüğe İsmail Ertekin getirildi.

Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün teknik direktörlük görevine İsmail Ertekin getirilmiştir. Sezon başından bu yana sportif direktörlük görevini üstlenen Ertekin'e yeni görevinde başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

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