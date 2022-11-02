Kenyalı kadın Müslüman oldu

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BURSA (AA) - Kenya vatandaşı Hilda Chebet Rotich, Bursa Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Müftülüğe başvuran Rotich, kendi isteğiyle İslam dinini seçip Müslüman olmak istediğini söyledi.



Müftülükte gerçekleştirilen ihtida töreninde, İl Müftü Vekili Nurullah Koçhan rehberliğinde kelimeişehadet getirerek Müslüman olan kadın, Zeynep ismini aldı.

Koçhan tarafından İslam dininin temel esasları ile ilgili bilgi verilen Rotich'e, İl Müftülüğü adına Kur'an-ı Kerim, ilmihal ve İslamiyet hakkında genel bilgilerin bulunduğu kitap hediye edildi.

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