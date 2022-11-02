Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

BURSA (AA) - Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla yapılan çalışma üzerine, Gemlik’ten geçiş yapan bir otomobilde yapılan aramada, 5 bin 800 gram metanfetamin yakalandı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlüğü tarafından, Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesi ile gerçekleştirilen çalışmada, Gemlik’te durdurulan otomobilde yapılan aramada, 5 bin 800 gram metanfetamin tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınarak Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde ilk sorgusu yapılan U.G. (44), ardından Gemlik Adliyesinde hakim karşısına çıkarıldı.
Zanlı tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevine gönderildi.