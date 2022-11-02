Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla yapılan çalışma üzerine, Gemlik’ten geçiş yapan bir otomobilde yapılan aramada, 5 bin 800 gram metanfetamin yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlüğü tarafından, Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesi ile gerçekleştirilen çalışmada, Gemlik’te durdurulan otomobilde yapılan aramada, 5 bin 800 gram metanfetamin tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.



Gözaltına alınarak Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde ilk sorgusu yapılan U.G. (44), ardından Gemlik Adliyesinde hakim karşısına çıkarıldı.



Zanlı tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.