BURSA (AA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bursaspor'un yeni teknik direktörü İsmail Ertekin, camiaya birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Ertekin, Düzcespor maçı hazırlıklarına devam eden takımın antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Konu Bursaspor olunca her görevin kutsal olduğunu belirten Ertekin, şöyle devam etti:

"Yönetimimiz böyle uygun gördü. Futbolcularımıza yardımcı olmak için buradayız. Hem puan hem de oyun olarak daha iyiye gideceğiz inşallah. Bursaspor’u yakışır yere getireceğiz. Bursaspor’da sözleşme diye bir şey olmaz. Ömür billah çalışırız ama yarın işler ters gitse yarın da bırakabiliriz. Ben takımımızı tanıyorum. Eksik gördüğümüz yerler de var. Tahsin hocam da doğru işler yaptı. Eksikler, evet var. Biz biraz daha tecrübeli olduğumuz için bu eksiklerle ilgili çalışmalar da yapacağız. Biz biraz daha tecrübeli olduğumuz için bu eksiklerle ilgili çalışmalar da yapacağız. Dışardan psikolojik destek de alacağız. Oyuncularımızı ileriye götürmek için ne kadar olanak varsa kullanacağız.

Sene başındaki hesaplar play-off'tu. 4-5 oyuncumuz ayrıldı. O oyuncular kalacak varsayımı vardı. Onlar kalsa play-off olabilirdi ama şimdi o oyuncular yok. Hedef belirleyince taraftarın beklentisi çok yükseliyor. Sonra da ortalık toz duman oluyor, tepkiler oluyor. Transfer tahtası açılmayacak gibi gözüküyor. Bu oyuncularla oynayacağız. Lütfen bize destek verin. Bu şekilde zedelenmeye devam edilirse başımız belada. Destek verirlerse sezon sonunda nerede olduğumuzu görecekler. Birlik olursak varız, olmazsak yok olur gideriz. Eleştirelim ama zedelemeyelim. Çünkü başka oyuncumuz yok."

Ertekin, futbolculardan Çağatay Yılmaz'ın alt kademede oynayacağını, durumuna bakacaklarını eğer iyiyse A takıma alabileceklerini aktardı.



Altyapından gelen oyunculara da şans vermeye çalışacaklarını bildiren Ertekin, "Transfer tahtasını bir şekilde açmamız gerekiyor ama o paraları bulabilir miyiz? Hayır bulamayız. Dün akşam onlar da konuşuldu. Çare gözükmüyor gibi. Biz açılmayacakmış gibi hareket edeceğiz. Açmak için tüm çaba verilecektir ama açılsa da açılmasa da bu takımı iyi yerlerde göreceğiz. Bizim biraz mücadele gücünde eksikliğimiz var. Özgüvenimiz tam yok. Bu yüzden zorlanıyoruz. Bu zorlanmayı da aşacağımızı düşünüyorum. Mental anlamda da destek vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İsmail Ertekin, Düzcespor maçında kazanmak için tüm gayreti göstereceklerine dikkati çekerek, "Benim elimde sihirli değnek yok. Hepimiz kazanmak için savaşacağız. Ben hepinizden bu desteği bekliyorum. Bizimle birlikte olun. Bursa’da ilginç bir tablo var. Muhalefet tarafında çok tepki koyuyorlar. Hep birlikte olalım ve başarılı olalım. Zamanı gelince yine savaşırız. Şimdi kavga zamanı değil birlik beraberlik zamanı." ifadesini kullandı.

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