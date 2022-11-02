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Salon: TOFAŞ

Hakemler: Seffi Shemmesh (İsrail), Carlos Cortes (İspanya), Kristaps Konstantinovs (Letonya)

Frutti Extra Bursaspor: Dudzinski 16, Needham 12, Onuralp Bitim 19, Clemmons 7, Ahmet Düverioğlu 6, Auguste 15, Thornwell 3, Yiğitcan Saybir 8, Ömer Utku Al,

Ratiopharm Ulm: Dos Santos 17, Konate 11, Christen 6, Klepeisz 15, Jallow 6, Robinson 10, Langenfeld 9, Bretzel 7, Nunez 5, Hawley 4

1. Periyot. 17-23

Devre: 41-48

3. Periyot: 59-65

5 faulle çıkanlar: 34.48 Konate, 37.47 Robinson, 39.57 Jallow (Ratiopharm Ulm), 39.58 Ahmet Düverioğlu (Frutti Extra Bursaspor)





BURSA (AA) - Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu 4. hafta maçında Frutti Extra Bursaspor, konuk ettiği Almanya temsilcisi Ratiopharm Ulm'e 90-86 yenildi.

Karşılaşmaya hızlı başlayarak Jallow, Klepeisz ve Christen ile sayılar bulan Ratiopharm Ulm, 2. dakikada 8-2'lik üstünlük yakaladı. Hücumlarını daha sabırlı kullanan konuk ekip, savunmada da Frutti Extra Bursaspor'a rahat hücum şansı tanımayınca ilk çeyreği 23-17 önde kapattı.

İkinci çeyreğe daha iyi başlayarak tempoyu arttıran Bursa temsilcisi, Auguste ve Onuralp Bitim ikilisinin oyunlarıyla üst üste sayılar buldu ve 14. dakikada skoru lehine çevirmeyi başardı: 33-30. İki takımın da sertlik dozunu arttırdığı çeyrekte iyi top çevirerek Robinson, Hawley ve Jallow gibi oyuncularıyla skor üreten Ratiopharm Ulm, soyunma odasına 48-41 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekteki hücumlarında top paylaşımını iyi yapan konuk ekip, Dos Santos, Kelepisz ve Konate ile sayılar bularak 24. dakikayı çift haneli farkla (55-45) geçti. Almanya temsilcisi Ratiopharm Ulm, set hücumlarından vazgeçmediği çeyrekte 27. dakikada farkı 16'ya kadar yükseltmeyi başardı: 45-61. Bu dakikadan itibaren yoğun seyirci desteğini arkasına alarak oyundan kopmayan Frutti Extra Bursaspor, özellikle Onuralp Bitim'in ekstra katkısı ve Dudzinski'nin sayılarıyla farkı eritirken, final çeyreğine konuk ekibin 65-59 üstünlüğüyle gidildi.

Son çeyreğe Onuralp Bitim'in basketiyle başlayan ev sahibi ekip, farkı 4'e (61-65) indirdi. Bursa temsilcisinin bu oyuna iyi reaksiyon gösteren Alman ekibi, Langenfeld'in kenardan gelerek ekstra katkı sağladığı anları iyi kullandı ve 35. dakikada farkı tekrar çift haneye taşıdı: 68-78. Auguste ve Needham ikilisiyle adeta oyunda tekrar hayat bulan sayılar atan Frutti Extra Bursaspor, ivmeyi kendi yönüne çevirerek bitime 1 dakika kala skoru uzun süre sonra eşitledi: 83-83. Bitime 5 saniye kala Ratiopharm Ulm serbest atışlardan bulduğu sayılarla skoru 88-85'e getirmeyi başardı. Gidilen molanın ardından son hücum için parkeye dönen Frutti Extra Bursaspor, Onuralp Bitim'in üçlük denemesinde faule maruz kalınca serbest atış çizgisine gitti. Faul atışlarından sadece biri sayıya dönüşürken, Ratiopharm Ulm maçtan 90-86 galip ayrıldı.





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