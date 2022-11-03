Bursa'da su motoru ve çapa hırsızlığıyla ilgili 3 zanlı yakalandı

BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir çiftçinin malzemelerinin çalınmasıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı.
İsabey Mahallesi'nde çiftçilik yapan H.E. (42), polise başvurarak kendisine ait su motoru ve çapa aletinin çalındığını bildirdi.
Bursa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çevredeki 33 iş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
Görüntülerden zanlıların İ.Y. (31) ve Y.G. (29) olduğunu tespit eden ekipler, bu kişileri ve çalıntı malzemeleri satın aldığı tespit edilen hurdacı M.Ö'yü gözaltına aldı.
Hurdacıya ait iş yeri ruhsatsız olduğu gerekçesiyle Yıldırım Belediyesi zabıta ekiplerince mühürlendi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.