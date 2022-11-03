Bursalılara "İlk Evim, İlk İş Yerim" ile "İlk Evim Arsa" tırında proje anlatıldı

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BURSA (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kampanyasıyla ilgili bilgi vermek amacıyla hazırlanan tanıtım tırı Bursa'da vatandaşlarla buluştu.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na gelen tanıtım tırındaki TOKİ uzmanları ve görevliler, vatandaşları karşılayıp proje hakkında bilgi verdi.

Görevliler, örnek daireleri merak eden vatandaşlara tabletlerden sunum yaptı.

Ayrıca görevliler, vatandaşların kampanyalar hakkında merak ettikleri soruları yanıtladı.

Akşam saatlerine kadar meydanda kalacak tanıtım tırı Balıkesir ve Eskişehir'e de uğrayacak.





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