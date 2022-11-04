CEV, "CEVHER Hibe Programı" ile mesleki ve teknik eğitime katkı sağlayacak

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BURSA (AA) - Coşkunöz Eğitim Vakfının (CEV), mesleki ve teknik eğitimin Türkiye genelinde gelişmesine ve nitelikli istihdama katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği "CEVHER Hibe Programı" ile projelere kaynak sağlayacak.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamaya göre, program ile mesleki ve teknik eğitimi zamanın ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirmek amacıyla ülke çapında eğitim projelerine mali kaynak sağlanacak.

Üniversiteler ve meslek liseleri gibi kamu eğitim kurumlarının değerlendirmeyi geçerek başarılı bulunan ve hibe almaya hak kazanan projeleri desteklenecek.

Sanayi, iş dünyası, akademi ve mesleki eğitim arasında sinerji kurmayı hedefleyen program ile eğitimde geleceğin ihtiyaçlarına yönelik çözümlerin güç birliği yapılarak bugünden üretilmesi amaçlanıyor.

Program kapsamında ilgili kamu eğitim kurumları, "Bugünün ve Yarının İhtiyaçlarına Odaklı Geleceğin Meslekleri" temalı projeleriyle Türkiye'nin gelişim ve dönüşüm hikayesine ortak olmaya davet ediliyor. Başarılı bulunan projelere, projede yer alan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için hibe usulü ile mali destek sağlanacak. Projeleri yürütmek için rehberlik de sağlanacak programda, projeler başından sonuna kadar takip edilecek ve sonuçları değerlendirilecek.

Hibe programıyla ilgili bugün başlayan başvurular 3 Ocak 2023'e kadar devam edecek. Proje başvuruları "www.coskunozegitimvakfi.org" adresinden yapılabilecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen CEV Yönetim Kurulu Başkanı Oya Coşkunöz Aktaş, vakfın hibe projesiyle 34 yıldır eğitim ve gelişim alanında yürüttüğü faaliyetlere yenisini eklediğini aktardı.

Bugüne kadar meslek edindirme programları, veri bilimi, katmanlı üretim gibi yeni mesleklerin öğretilmesine yönelik kamu yararına programlar, burslar ve bağışlar ile binlerce kişinin hayatına dokunduklarını belirten Aktaş, "Şimdi de bu etkiyi yaymak ve sürdürülebilir kılmak için mesleki eğitimde tüm ülkedeki iyi fikirleri destekleyecek, 'cevherlerin' parlamasına katkı sunacağız." ifadesini kullandı.

CEV Müdürü Bige Tınmazsoy Susuzlu ise vakıf olarak, gençlerin iş hayatının talep ettiği yetkinliklere uygun şekilde yetişmesini çok önemsediklerini vurguladı.

Hibe verilecek projelerle yeni nesil teknolojilerin eğitim programlarıyla birleştirilmesini ve mesleki eğitimin niteliğinin ülke çapında artırılmasını hedeflediklerini bildiren Susuzlu, "Ülkemizin en önemli hazinesi olarak gördüğümüz gençlerimizin nitelikli eğitim imkanına kavuşarak Türkiye'ye katma değer sağlamasına destek olma hedefimiz doğrultusunda 'Her Cevher, Geleceğe Eser' sloganıyla başlattığımız CEVHER programıyla da bu yolda çok büyük bir adım atıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





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