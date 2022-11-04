Orhaneli'de çiftçilere buğday tohumu dağıtıldı

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilere buğday tohumu dağıtıldı.
Tohum dağıtım töreninde konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Kovid-19 salgınıyla değişen dünya dengesinin, ekonominin bozulmasına ve lojistik sorunlara yol açtığını söyledi.
Akgül, "Bu yüzden her ülke yeterli miktarda buğday üretimi yapmak ve stoklarını gözden geçirmek durumunda. Bu yüzden buğday bulundurmak, bir strateji olarak kabul edildi." dedi.
Ayrıca Aygül, dağıtılan tohumların üreticilere ve ilçeye hayırlı olmasını diledi.
Programa, Orhaneli Kaymakamı Mehmet Naim Akgül, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.