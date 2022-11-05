Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Seçkin Yener, Recep Karakoç

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Bahov, Emre Batur, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, Halit Kurtuluş, Radke (Caner Ergül, Burak Çevik, Emre Berat Fırat, Erenhan Can, Halil Dolaşık, Fatih Cihan, Berk Dilmenler)

Spor Toto: Sercan Yüksel Bıdak, Muhammet Kaya, Kuklinski, Çağatay Durmaz, Vucicevic, Ali Deniz Yılmaz (Abdulsamet Yalçın, Azizcan Ataoğlan, Batuhan Avcı, Özkan Hayırlı, Doğan Karakoç, Yiğit Savaş Kaplan, Dautefendic)

Setler: 25-17, 25-15, 25-17

Süre: 75 dakika (29, 22, 24)





BURSA (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 7. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto’yu 3-0 mağlup etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.