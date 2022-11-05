Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Seçkin Yener, Recep Karakoç
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Bahov, Emre Batur, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, Halit Kurtuluş, Radke (Caner Ergül, Burak Çevik, Emre Berat Fırat, Erenhan Can, Halil Dolaşık, Fatih Cihan, Berk Dilmenler)
Spor Toto: Sercan Yüksel Bıdak, Muhammet Kaya, Kuklinski, Çağatay Durmaz, Vucicevic, Ali Deniz Yılmaz (Abdulsamet Yalçın, Azizcan Ataoğlan, Batuhan Avcı, Özkan Hayırlı, Doğan Karakoç, Yiğit Savaş Kaplan, Dautefendic)
Setler: 25-17, 25-15, 25-17
Süre: 75 dakika (29, 22, 24)
BURSA (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 7. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto’yu 3-0 mağlup etti.