2. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali Ödül Töreni

BURSA (AA) - Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği "2. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali"nin ödül töreni gerçekleştirildi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören kapsamında Anadolu Ateşi dans topluluğunun gösterisi, katılımcıların beğenisini topladı.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, törende yaptığı konuşmada, festivalin fikir aşamasından beri ilk düşüncelerinin, sinema perdesi üzerinden kültür zenginliğini ortaya koymak, bunu mümkün olan en yüksek katılım, dolayısıyla çeşitlilik içinde gerçekleştirmek olduğunu söyledi.

İlk yıl 13 ülkeden 42 sinema eserinin seyirciyle buluştuğunu anımsatan Ersoy, bu yıl 17 ülkeden 52 eserle çıtayı biraz daha yükselttiklerini kaydetti.

Ersoy, katılımcı sayısının 148'e çıkmasının, Türkiye'den de 300'ü aşkın sinema sektör temsilcisinin iştirakinin daha ikinci yılda gelinen noktayı göstermesi açısından çok değerli olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"İnşallah bir sonraki festivalde bu rakamların da üstüne çıkacağız. Türk töresinin, gelenek ve göreneğinin bir abidesi olan Korkut Atamız, sözüne kopuzu yaren eder, öyle konuşurdu. Boy boylar, soy soylardı. Sanat ve zanaat, bilgenin dili ve eseri olduğunda en değerli yapıtlar ortaya çıkar, en geniş kitleye ulaşır, gönüllerde ve zihinlerde yer eder. Korkut Ata'nın kopuz çalmaya başladığında rüzgarın durduğu, dağların yerinden doğrulduğu, kuşların uçmayıp havada kaldığı ve suların akmaz olduğu menkıbesi, bu hususta halkımızın yaptığı eşsiz bir betimlemedir. Bu betimleme aslen Korkut Ata'nın manevi mertebesini resmetse de insanla birlikte bütün tabiatın onun söylediklerine kulak vermesi bana evrensellik olgusunu da çağrıştırır. Üstelik zaman, mekan ve olaylar değişse de Dede Korkut'un beslendiği değerlerin değişmemesi, evrenselliğin en doğru tanımını bizlere göstermektedir."

Evrenselliğin özünden, değerlerinden kopmak olmadığını vurgulayan Ersoy, "Aksine onlara bağlı kalabilmektir. Farklılığınla evrenselliğe erişiyorsan değerlisindir. Herkes gibi olmaktan ziyade herkese örnek ve öncü olmak esastır. Unutmayalım, ağacın kökü toprağın derinine ne kadar iniyor, ne denli geniş alana yayılıyorsa boyu ve görkemi o kadar büyük, dallarının gölgesi o denli kapsayıcı olur." diye konuştu.

- "Genç kardeşlerimi canı gönülden kutluyorum"

Ersoy, festivalin bu yıl "Doğa" temasıyla düzenlendiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Festivalde sanatçılarımız, sahibi değil parçası olduğumuz dünyaya dair bizlere yepyeni pencereler açtılar. Başta Türk kültürü olmak üzere özgün milli kültürlerin ne denli fark yaratabildiğini görmek gerçekten heyecan verici. Aslımızı bildiğimiz ve algımızı mümkün olduğunca geniş tuttuğumuz müddetçe, kendimizi anlatmamız ve anlaşılmamız o denli kolay olacaktır diye düşünüyorum. Ve bizim, dünyaya söyleyecek çok şeyimiz var. Sanatı, sinemayı tercüman kıldık, konuşmaya, anlatmaya devam edeceğiz. Bu yıl Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali ile Türk Dünyası Sinema Zirvesi'nin de ikincisi gerçekleştirdik. Dün yapılan zirvede kültürel ve sanatsal iş birliği olanaklarını değerlendirmek adına güçlü bir irade ortaya koyulmuştur. Müşterek tarihi, kültürel ve toplumsal değerlerimizin güçlendirilmesi amacımıza sinema ile nasıl hizmet edebiliriz sorusunun cevaplarına dair fikir alışverişi yapılarak yol ve yöntem belirlenmiştir."

Geçen yıl imzaladıkları deklarasyonla ortaya konulan ortak adımların bir an önce atılmasını arzu ettiklerini anlatan Ersoy, şunları kaydetti:

"Fikirleri inşallah hızlıca eyleme ve esere dönüştüreceğiz. Bu yıl hepsinden önemlisi, attığımız ve atmakta olduğumuz adımların güvencesi olan gençlerimiz kendilerini gösterme imkanı bulmuştur. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan ve Tataristan'dan ikişer öğrencimizi Türkiye'de ağırladık. Buradaki arkadaşları ile beraber birer dakikalık belgesel filmler çektiler. Bunlar 10 dakikalık bir belgesel yapıta dönüştü. Ben bu çalışmada öğrencilerimize rehberlik eden, yol gösteren herkese teşekkür ediyorum. Genç kardeşlerimi canı gönülden kutluyorum. Unutmayın, başarı ve başarısızlık aynı yolda yan yana ilerler. İkisini de doğru şekilde yaşamayı ve aşmayı bilin ki bu duygular sizi bir noktada durdurmasınlar. Sürekli ilerleme azminiz olsun. Yolunuzda sabırlı, inatçı ve daima arayışta olun. Bu bilinçle geçen yılların ardından geriye dönüp baktığınızda, yaşadığınız ve yaptığınız her şeyin bir kazanç olduğunu göreceksiniz."

Bakan Ersoy, festivalde "Uzun Metraj Kurmaca Film", "Belgesel Film", "Vefa" ve "Onur Ödülü" kategorilerinde ödül alan sanatçıları tebrik etti.

Festivalin düzenlenmesinde emeği geçenleri kutlayan Ersoy, "2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da gerçekleşen 5 günlük bu kültür ve sinema şöleni şimdilik sona eriyor. Elbette bu bir veda değil. Daha fazla katılımcı ve daha fazla film temennisiyle, Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nin üçüncüsünde buluşmak için sözleşiyoruz sadece. Dilerim ki bu sanat çatısı altında birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Yerli karadağlarımız yıkılmasın, gölgelice kaba ağacımız kesilmesin inşallah." ifadesini kullandı.

- Türk sinemasının usta oyuncularından Türkan Şoray ayakta alkışlandı

Ersoy, konuşmasının ardından sinema eğitimi alan 11 yabancı öğrenciye hediye takdim ettikten sonra ödül törenine geçildi.

Festivalde, "TÜRKSOY Özel Ödülü" Yulduz Rajabova'ya, "Türk Kültürüne Katkı Ödülleri" Arslan Eyeberdiev, Rano Shodiyeva, Sadyk Sher Niyaz, Kanat Torebay ve Mehmet Bozdağ'a, "Vefa Ödülleri" Osman Sınav ve Türkan Şoray'a, "En İyi Film Ödülü Dilmurod Masaidov'a, "En İyi Yönetmen Ödülü" Vagıf Mustafayev'e, "En İyi Senaryo Ödülü" Semih Kaplanoğlu'na, "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü" Kalipa Tashtanova'ya, "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü" Kayrat Kemalov'a, "En İyi Belgesel Film Birincilik Ödülü" Furkat Usmanov'a, aynı kategoride ikincilik ödülü Aigul Cherendinova'ya veüçüncülük ödülü de İsmet Arasan'a verildi.

Törende, ödülünü Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan alan usta sanatçı Türkan Şoray, salondaki davetlilerce uzun süre ayakta alkışlandı.

Daha sonra Bakan Ersoy, gelecek yıl 2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti Şuşa'da düzenlenecek "Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali"nin sembolü olan turna kuşu heykelini Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Karimov'a takdim etti.

Törene, Türkmenistan Kültür Bakanı Atageldi Şamuradov, Kırgızistan Kültür, Bilgi, Spor ve Gençlik Politikaları Bakanı Altynbek Maksutov, Özbekistan Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Kazakistan Kültür ve Spor Bakanlığı Kültür Komitesi Başkanı Roza Karibzhanova,TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile çok sayıda sanatçı ve yönetmen katıldı.

Program, Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin'in verdiği konserle sona erdi.

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