Bursa'da izinsiz kazı yapan 2 şüpheli tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde, yasa dışı kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişiden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İznik Jandarma Komutanlığı ekiplerince, izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla suçüstü yakalanan E.K. (39), K.D. (51), B.K. (21), S.E. (28), K.İ. (31), H.Z. (24), H.Z. (20), A.Z. (23) ve A.Z'nin (25) işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan E.K. ve K.D, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İznik Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin Derbent Mahallesi Papazkayası mevkisinde izinsiz kazı yaptığını tespit etmiş, E.K, K.D, B.K, S.E, K.İ, H.Z, H.Z, A.Z. ve A.Z'yi suçüstü yakalamıştı.

Alanda yapılan aramalarda jeneratör, delici kırıcı matkap, caraskal, kazma, kürek, balyoz, metrelerce elektrik kablosu ve yaşam malzemeleri ele geçirilmişti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.