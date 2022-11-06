Ekmeği 1 liradan satan Kestel Belediyesi, kendi buğdayını ekti

BURSA (AA) - Bursa'da üç yıldır 400 gram ekmeği 1 liradan satan Kestel Belediyesi, dönem sonuna kadar ekmeğin fiyatından ve gramajından ödün vermemek için 1000 dönüm alana kendi buğdayını ekti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kestel Belediyesi bünyesindeki tam teşekküllü fırınlarda hazırlanan 400 gramlık ekmekler 3 yıldır 1 liradan satılarak vatandaşların sofrasıyla buluşuyor.



Artan hammadde fiyatları Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ve ekibini harekete geçirdi. Kestel Belediyesi yıllık ihtiyaçları olan 800 ton unu elde edebilmek için kendi buğdayını ekme kararı aldı. 1000 dönümlük alanda 25 ton buğday tohumu ekimi, Ağlaşan Mahallesi'nde gerçekleşti.



Tanır ve beraberindekiler ilk buğday tohumlarını toprakla buluşturdu. 1,2 milyon liralık maliyetle yaklaşık 6 milyon lira ciro yapmayı hedefleyen Kestel Belediyesi, gelecek yılların un maliyetlerini tamamen ortadan kaldıracak ve elde edilen unun bir kısmını da ilçedeki fırıncılara uygun fiyattan satarak, fırıncıların da ekmek fiyatlarında indirime gitmesini sağlayacak.

Tanır, tohum ekiminde yaptığı konuşmada, Kestel Belediyesi olarak 3 sene önce 1,25 liradan satılan ekmeği 1 liraya düşürdüklerini hatırlattı.



Tanır, artan hammadde fiyatlarının maliyetleri oldukça yükselttiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Biz de hemşehrilerimize verdiğimiz sözü tutmak adına 'Ekmeğe zam yok' dedik. Yaptığımız araştırma ve hesaplarla kendi buğdayımızı ekmeye karar verdik. Atıl bulunan tarım arazilerinin de aralarında bulunduğu 1000 dönüm alanda 25 ton buğday tohumu ekerek, kendi ihtiyacımız olan unu elde etmeyi hedefliyoruz. Böylelikle ekmek için ihtiyacımız olan unun tamamını buradan elde edip, kalan unu ise ilçemizdeki fırıncı esnafımıza ulaştırarak maliyetlerini düşürüp, ekmekte indirime gitmelerini sağlayacağız. Önümüzdeki süreçte bu alanı genişleterek toplamda bin 300 dönümde ekim yapıyor olacağız. Kendi öz kaynaklarımız ve tamamen kendi ekipmanımız, personelimizle bu projeyi gerçekleştiriyoruz. İlk tohumları toprakla buluşturduk. Rabbim, buğdayları görmeyi nasip etsin."

Etkinliğe, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Ufuk Ay, AK Parti Kestel İlçe Başkanı Nesri Demir, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çakmak ve vatandaşlar katıldı.



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