Mustafakemalpaşa Belediyesi KPSS'ye giren adayların heyecanlarına ortak oldu

BURSA (AA) - Mustafakemalpaşa Belediyesi personelleri, Ortaöğretim Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) giren adaylara su ve kek dağıtımı yaptı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelindeki 8 okulda özel stantlar açarak görevlendirilen personeller, sınav sabahı 10 bin kişiye su ve kek dağıtımı yaptı.



Öğrencilere moral veren Mustafakemalpaşa Belediyesi ekipleri, adaylara desteklerini esirgemedi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Türkiye'de binlerce adayın KPSS'ye girdiğini hatırlattı.



Sınava giren öğrencilere başarılar dileyen Kanar, "Rabbim emeklerini boşa çıkarmasın. Biz de bu heyecana ortak olmak için Mustafakemalpaşa Belediyesi olarak ilçe okullarımıza stantlar açarak adayların bu heyecanlı günlerinde sınav heyecanlarına ortak olduk. İhtiyaç duydukları her hususta yanlarında olacak bir Mehmet ağabeyleri var. Yüzlerce adayın kalbine dokunabildiysek ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.



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