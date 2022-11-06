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Salon: TOFAŞ

Hakemler: Tolga Edis, Münevver Özemre, Ömer Sarı

Bursa Uludağ Basketbol: Meryem Gültekin 4, Davis 10, Gizem Mürüvet Uca 1, Deniz Çolakoğlu, Gonca Karataş 5, İlsu Darıcıoğlu 6, Tuğçe Turus, Ferda Yıldız 16, Deniz Nur Çakır, Cannon 20

Fenerbahçe Alagöz Holding: Elif İstanbulluoğlu 6, Selin Rachel Gül 9, Manolya Kurtulmuş 2, Olcay Çakır Turgut 6, Doğa Adıcan, Howard 19 , Şerife Alperi Onar 24, Mc Bride 26, İrem Erdik, Selen İrem Baş, Epoupa, Stokes 6

1. Periyot: 16-33

Devre: 33-66

3. Periyot: 52-87





BURSA (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda Bursa Uludağ Basketbol'u 98-62 yendi.





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