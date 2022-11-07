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Bursa'da arızalanan aracından inen tanker sürücüsü kamyonun çarpması sonucu öldü

AA

Bursa'da arızalanan aracından inen tanker sürücüsü kamyonun çarpması sonucu öldü

BURSA (AA) - Bursa'da arızalandığı için yol kenarına çektiği aracından inen tanker sürücüsü, kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Gedelek viyadüğü yakınlarında, İstanbul istikametine seyreden Metin Güneş (57) idaresindeki 34 ZBV 83 plakalı tanker arızalanınca, sürücü aracı emniyet şeridinde durdurup indi.

Bu sırada aynı yönde seyir halinde bulunan İhsan C. (46) yönetimindeki 16 AB 306 plakalı kamyon, önce tankere, sonra da Güneş'e çarptı. Otomobil yedek parçaları yüklü kamyondan saçılan parçaların da çarptığı Güneş ağır, kamyon sürücüsü ise hafif yaralandı.

İlk müdahalesi 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde tanker sürücüsü Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güneş, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Güneş'in cenazesi, Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken kaza nedeniyle kullanılamaz hale gelen araçlar ise vinçle olay yerinden götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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