Bursa'da otelde unutulan yaklaşık 200 bin lira tutarındaki para sahibine teslim edildi

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BURSA (AA) - Bursa'da, bir otelde unutulan yaklaşık 200 bin lira tutarındaki para, polis ekiplerince sahibine ulaştırıldı.

Osmangazi ilçesindeki bir otelde çalışanlar tarafından içinde pasaport ile avro ve Türk lirasının yer aldığı çanta bulundu.

Haber verilen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araştırma sonucu pasaportun sahibi Avusturya vatandaşı Kadir Yılmaz'a (43) ulaştı.

İçinde yaklaşık 200 bin lira tutarında para olduğu tespit edilen çanta, sahibine teslim edildi.

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