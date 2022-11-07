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Bursa 6. Uluslararası Blok Mermer Fuarı 23-26 Kasım'da yapılacak

AA

Bursa 6. Uluslararası Blok Mermer Fuarı 23-26 Kasım'da yapılacak

BURSA (AA) - Sektörün alanındaki tek ihtisas fuarı Bursa 6. Uluslararası Blok Mermer Fuarı, 23-26 Kasım'da Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek.

Tüyap'tan yapılan açıklamaya göre, Tüyap Bursa Fuarcılık AŞ ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) ve Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği (MADSİAD) iş birliğiyle hazırlanan fuara, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) destek veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüyap Bursa Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı'nın en son 2019'da gerçekleştiğini, salgın sebebiyle verilen bu zorunlu ara yüzünden sektörün fuarı özlediğini ifade etti.

Fuara yoğun bir ziyaretçi katılımı beklediklerini aktaran Ersözlü, 2 bin 200 blok mermerin 50 bin metrekarelik fuar alanında sergileneceğini belirterek, "Doğal taş sektöründe faaliyet gösteren 185 firmanın yer aldığı 50 bin tonla sektörün en ağır buluşması, 50'nin üzerinde ülkeden gelmesi hedeflenen iş insanlarını ağırlayarak sektör ticaretine ivme katacak. Önceki yıllardaki gibi kritik iş bağlantılarına sahne olacak bu fuar ayrıca, zengin mermer yataklarının olduğu ülkemiz için önemli ihracat geliri fırsatları sunuyor. Bu açıdan da heyecanlıyız. Hazırlıklarımızda son aşamalara geldik, sektörle buluşmak için gün sayıyoruz." değerlendirmsinde bulundu.

- Türk mermeri kalitesiyle bir marka oldu"

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da Bursa'nın mermer sektöründeki potansiyelini dünyayla buluşturmak adına hayata geçirdikleri Uluslararası Blok Mermer Fuarı'nı bu yıl 6'ncı kez düzenleyeceklerini vurguladı.

Sektörle birlikte hareket edilerek ülke ekonomisine kazandırılan fuarın, sadece Bursa'nın değil bölgenin ve Türkiye'nin ihtiyacına cevap verecek niteliğe sahip olduğunudile getiren Burkay, fuarda sergilenen ürünlerin birçoğunun daha fuar başlamadan satıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Sektörün son dönemde artan ihracat performansında fuar büyük pay sahibi. Sektör, yüksek ihracat potansiyeli, iç piyasa tüketimi ve doğal taş makineleriyle Türkiye ekonomisine önemli bir katkı sağlıyor. Ülkemiz şu anda dünya doğal taş üretiminde 10 büyük üreticiden biri konumuna geldi. Türk mermeri farklı renk skalası ve kalitesiyle bir marka oldu. Fuarımız, yüksek ihracat potansiyeliyle Türkiye ekonomisine önemli bir katkı sağlıyor. BTSO olarak ilk yılından beri destek verdiğimiz fuarın sektöre katma değer sağlamasını hedefliyoruz."

- "Maden ihracatında potansiyel 30 milyar dolar seviyelerinde"

Türkiye İhracatçılar Meclisli (TİM) Maden Sektör Kurulu Başkanı ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya da fuara yönelik 30'u aşkın ülkeden 250'den fazla iş insanının katılımıyla "Doğal Taş Alım Heyeti Organizasyonu" düzenleyeceklerini belirtti.

Maden sektörünün yıllık 6 milyar dolar seviyelerinde ihracat gerçekleştirdiğini aktaran Çetinkaya, "Bunu yeterli görmüyor, daha yukarı çekmek için çalışıyoruz. Türkiye'nin maden ihracatında potansiyelinin 30 milyar dolar seviyelerinde olduğunu biliyoruz. Sektörümüzün daha fazla ihracata ulaşabilmesi için yurt içi ve yurt dışındaki fuarlara katılıyor, üyelerimizin pazarlarını genişletmeleri için çaba gösteriyoruz. Bursa’da düzenlenen fuarımızı da bu kapsamda çok değerli görüyoruz." ifadelerini kullandı.

MADSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Efendioğlu ise fuarın, Türk mermerciliğinin dünya markası olmasında olumlu katkılar sağladığının altını çizdi.

Fuar, dört gün boyunca 10.00-18.30 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

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