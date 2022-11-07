Bursa'da barajlardaki doluluk oranı paylaşıldı

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BURSA (AA) - Bursa'daki Doğancı Barajı'nın doluluk oranı yüzde 48'e, Nilüfer Barajı'nın doluluk oranı ise yüzde 5'e düştü.



Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BUSKİ), sosyal medya hesabından Doğancı ve Nilüfer barajlarındaki doluluk oranlarını açıkladı.

Paylaşımda Doğancı Barajı'nın doluluk oranının yüzde 48, Nilüfer Barajı'nın doluluk oranının ise yüzde 5 olduğu belirtildi.



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