Bursa'da bir evde çıkan yangında 8'i çocuk 9 kişi yaşamını yitirdi

BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir evde çıkan yangında 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Değirmenönü Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın orta katında, Suriyeli ailenin yaşadığı dairede yangın çıktığını söyledi.

Canbolat, yangının itfaiyenin ilk belirlemelerine göre sobadan kaynaklandığını belirterek "Orta katta şu ana kadar yapılan tespitlerde 9 ceset var. Bunların 8'i çocuk ve biri anne. Ben de olay bölgesine gidiyorum." dedi.



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