Bursa'da solist Ali Enginay sahne aldı

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BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü tarafından organize edilen konserde solist Ali Enginay sahne aldı.

Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere Bursalı müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Solist ve orkestra, Türkiye'nin farklı yörelerinden eserleri seslendirdi. Gecede "Daracık Sokaklar", "Amanın Ninnah" ve "Eklemedir Koca Konak" gibi türküler zaman zaman sanatseverlerin eşliğinde seslendirildi.

Konserin sonunda orkestra ve solistin performansı müzikseverler tarafından alkışlandı.

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