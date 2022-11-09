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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da solist Ali Enginay sahne aldı

AA

Bursa'da solist Ali Enginay sahne aldı

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü tarafından organize edilen konserde solist Ali Enginay sahne aldı.

Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere Bursalı müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Solist ve orkestra, Türkiye'nin farklı yörelerinden eserleri seslendirdi. Gecede "Daracık Sokaklar", "Amanın Ninnah" ve "Eklemedir Koca Konak" gibi türküler zaman zaman sanatseverlerin eşliğinde seslendirildi.

Konserin sonunda orkestra ve solistin performansı müzikseverler tarafından alkışlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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