Bursa'daki yangında ölen anne ile 8 çocuğun cenazeleri yakınlarına teslim edildi

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BURSA (AA) - Bursa'da bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden kadın ile 8 çocuğun cenazeleri, otopsi işleminin ardından ailelerine teslim edildi.

Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde 4 katlı binanın birinci katındaki yangında ölen, kentte geçici koruma kapsamında ikamet eden Suriyeli iki aileye mensup 9 kişinin cenazelerinin Bursa Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemleri tamamlandı.

Anne Amina Eltaha Elmuse (31), çocukları Yasir (1), Ahmed (4), Gerem (6), Merem (9), Ali (10) ve Muhammed Aljasem (3) ile evde misafir olarak bulunan yeğenleri Ahmed (10) ve Ali El Cesim'in (11) cenazeleri, otopsi sonrası toprağa verilmek üzere yakınları tarafından alındı.

Adli Tıp Kurumu önünde, olayda eşini ve 6 çocuğunu kaybeden Hüseyin Aljasem (36) ve diğer 2 çocuğun babasının büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

Otopside, çocuklardan yaşları birbirine yakın 4'ünün kimlik teşhisi yapılamaması nedeniyle defin işleminin numaralandırılarak yapılacağı, DNA tespitleri tamamlandığında kimliklerinin belirleneceği öğrenildi.

Anne ile 8 çocuğun cenazeleri, Mihraplı Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazların ardından Erdoğanköy Kent Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katılacak.

Değirmenönü Mahallesi'nde bir evde gece çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmüştü. Olayda, içeride mahsur kalan anne ve 6 çocuğu ile 2 yeğeni yaşamını yitirmişti. Yangın başladığında evde bulunmayan ve olayı öğrenerek gelen baba Hüseyin Aljasem ile binanın son katında yaşayan 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılmıştı.

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