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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'daki yangında ölen anne ile 8 çocuğun cenaze namazları kılındı

AA

Bursa'daki yangında ölen anne ile 8 çocuğun cenaze namazları kılındı

BURSA (AA) - Bursa'da bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden Suriyeli anne ve 6 çocuğu ile 2 yeğeni için cenaze namazları kılındı.

Amina Eltaha Elmuse ile yaşları 1 ile 11 arasında olan 8 çocuğun cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından Mihraplı Camisi'ne getirildi.

Tabutlardan 4'üne, DNA tespitleri tamamlanamadığı için isimlerinin yerine numaralar yazıldığı görüldü.

Yangında eşini ve 6 çocuğunu kaybeden Hüseyin Aljasem (36), diğer 2 çocuğun anne ve babası ile yakınları büyük üzüntü yaşadı. Yakınlarının teselli etmeye çalıştığı anne Hanum Eşşe, tabutlara kapanıp gözyaşı döktü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile beraberindekiler, cenaze namazları öncesinde ölenlerin yakınlarına taziyelerini iletti.

Öğle vakti Bursa Müftüsü Yavuz Selim Karabayır tarafından kıldırılan cenaze namazlarına, ölenlerin aileleri ile Bakan Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz'ın yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

Soylu, yangında çocukları ölen babalarla saf tuttuğu cenaze namazlarının ardından araçlara konulan tabutlara omuz verdi.

Cenazeler, toprağa verilmek üzere Erdoğanköy Kent Mezarlığı'na götürüldü.

İçişleri Bakanı Soylu, törenin ardından gazetecilere, 9 kişiden bazılarının yangından, kimilerinin duman etkilenmesi sonucu yaşamını yitirdiğini söyledi.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Soylu, şöyle konuştu:

"Allah cennetiyle buluştursun, 8'i sabiydi, çocuktu. Birisi yetişkin, 6'sının annesi, 1 yaşından 11 yaşına kadar... Büyük bir imtihan, büyük bir sınav, aileleri için büyük bir sınav. Allah kimseyi mazlumlukla imtihan etmesin. Bu çocuklar ve kaderi bu çocuklara benzeyen çocuklar için biz bırakın ülke yöneticisi, devlet yöneticileri, babaları olarak elimizden gelen sorumluluğu yerine getirmeliyiz. Çok etkilendiğimi söylemek isterim, hepimiz etkilendik. İnanın ifade etmekte zorlanıyorum. Allah rahmet eylesin, Allah cennetiyle buluştursun, bizi onlara mahcup etmesin inşallah."

Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde bir evde gece çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmüştü. Olayda, içeride mahsur kalan anne Amina Eltaha Elmuse (31), çocukları Yasir (1), Ahmed (4), Gerem (6), Merem (9), Ali (10) ve Muhammed Aljasem (3) ile evde misafir olarak bulunan yeğenleri Ahmed (10) ve Ali El Cesim (11) hayatını kaybetmişti. Yangın başladığında evde bulunmayan ve sonradan gelerek ailesini kurtarmaya çalışan baba Hüseyin Aljasem ile binanın son katında yaşayan 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılmıştı.

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