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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

AA

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

BURSA (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84'üncü yılında Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Bilecik ve Yalova'da törenlerle anıldı.

Bursa'da, Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törende Vali Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile siyasi partilerin temsilcileri anıta çelenk bıraktı.

Saatler 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Türk bayrağı göndere çekilip, yarıya indirildi.

Kentte adeta hayatın durduğu 2 dakikalık saygı duruşu sırasında vatandaşlar bulundukları yerlerde anmaya katıldı.

- Eskişehir

Eskişehir Vilayet Meydanı'ndaki törene, Vali Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü ve Utku Çakırözer, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Aydın Ünlüce, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Meydandaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu.

Tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

- Balıkesir

Balıkesir'deki tören, Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi.

Programa, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğggeneral Cihangir Kemal Yüzçelik, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, askeri erkan, İlçe kaymakamları, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, dernek ve oda başkanları, siyasi parti temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılmasının ardından saatler 09.05’i gösterdiğinde sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu.

Trafikte olanlar, araçlardan inerek saygı duruşuna katıldı.

- Çanakkale

Çanakkale Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Vali İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit ile Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saatler 09.05'i gösterdiğinde Atatürk Anıtı'nın yanında meşaleler yakıldı ve saygı duruşunda bulunuldu.

Askeri bando eşliğinde İstiklal Marşı okunarak, Türk bayrağı göndere çekilip yarıya indirildi.

Etkinlikte, daire amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer aldı.

- Kütahya

Kütahya’da, Vali Ali Çelik, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz ve Belediye Başkanı Alim Işık, Zafer Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla protokol üyeleri ile vatandaşlar, saygı duruşunda bulundu.

Tören, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.

- Bilecik

Bilecik Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Kemal Kızılkaya ve Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı ile siyasi parti temsilcileri, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saat 09.05'te iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, Türk bayrağı göndere çekildi. Daha sonra Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde anma programı düzenlendi.

Tören, şiirlerin okunması, öğrenciler tarafından hazırlanan oratoryo gösterisinin ardından "Atatürk'ün Hayatı" konulu sinevizyon gösterisi ve Atatürk'ün sevdiği şarkıların seslendirilmesiyle sona erdi.

Programlara, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, askeri erkan, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Yalova

Yalova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılmasıyla başladı.

Saat 09.05'te iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde anma programı yapıldı.

Törene, Vali Muammer Erol, Garnizon Komutanı Albay Cenk Topuz, Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, kurum müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.


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