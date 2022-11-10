Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

BURSA (AA) - Bursa'nın Harmancık ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 84'üncü yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.
İlçedeki program, Harmancık Kaymakamı Esma Atasever ve Belediye Başkanı Yılmaz Ataş tarafından Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılmasıyla başladı.
Saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.
Anma etkinlikleri, Şehit Adil Kınık Eğitim Kampüsü'nde öğrenci ve öğretmenlerinin hazırladığı programla sona erdi.
Programa, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler katıldı.