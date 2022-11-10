BBDSO "10 Kasım Atatürk'ü Anma Konseri" düzenledi

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BURSA (AA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84'üncü yılı dolayısıyla "10 Kasım Atatürk'ü Anma Konseri" düzenledi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki (AKKM) konseri, konuk orkestra şefi Naci Özgüç yönetti.

Gecede sahne alan piyanist Özgür Aydın, BBDSO eşliğinde seslendirdiği eserlerle müzikseverlerden tam not aldı.

Orkestra ve Aydın müzikseverler için "Ludwig Van Beethoven Piyano Konçertosu No: 5" ve "Ludwig Van Beethoven Piano Concerto Nr: 3" gibi eserleri seslendirdi.

Konser sonunda piyanist ve şef, müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

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