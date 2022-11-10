Dolmabahçe Sarayı nerede, nasıl gidilir?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Zoran Mitrovski (Kuzey Madekonya), Gellert Kapitany (Macaristan), Nemanja Ninkovic (Sırbistan)

Bursa Uludağ Basketbol: Cannon 23, Davis 15, Ferda Yıldız 3, Özge Kavurmacıoğlu, Gizem Uca 6, Cuic 6, Maryam Gültekin 15, Deniz Çolakoğlu 4, İlsu Darıcıoğlu

ACS Sepsi-SIC: Cave 14, Hristova 21, Jones 23, Mununga 14, Ghizila 6, Jespersen 6, Catinean, Parau, Kmetosvka 2, Mititelu 3

1. Periyot: 14-29

Devre: 37-48

3. Periyot: 55-65





BURSA (AA) - Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu 3. hafta maçında Bursa Uludağ Basketbol, konuk ettiği Romanya temsilcisi ACS Sepsi-SIC'a 89-72 yenildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.