Yeşilay Bursa Danışmanlık Merkezi 1342 kişiyi bağımlılıktan kurtardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşilay Bursa Danışmanlık Merkezi 1342 kişiyi bağımlılıktan kurtardı

AA

Yeşilay Bursa Danışmanlık Merkezi 1342 kişiyi bağımlılıktan kurtardı

BURSA (AA) - Yeşilay Bursa Şube Başkanı İmren Çavuşoğlu, bağımlılıkla mücadele kapsamında kentteki 1342 kişinin Yeşilay Bursa Danışmanlık Merkezine başvurarak bağımlılıktan kurtulduğunu bildirdi.

Kurumun bağımlılıkla mücadele çalışmalarıyla ilgili kentteki bir otelde basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, bağımlılığın sadece kullananı değil, aile ve çevresini de olumsuz etkilediğini söyledi.

Çavuşoğlu, bu önemli soruna, bilimsel ve kanıta dayalı metotlarla dünyaya örnek bir mücadele sergilediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Yeşilay çalışanları ve gönüllüleri olarak aynı sorumluluk bilinciyle çalışma ve faaliyetlere var gücümüzle devam ediyor, bu emanete sahip çıkmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin her ilinde yer alan Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimizle alkol, tütün, madde, kumar ve internet bağımlılığıyla ilgili sorun yaşayan kişilere ücretsiz psikolojik ve sosyal destek hizmeti veriyoruz. Aynı zamanda bağımlı aile ve yakınlarına da sürece dahil ederek bozulan yaşam düzenlerinin onarılmasına destekler veriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye'nin en büyük ve yaygın bağımlılık eğitim programı olan 'Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı'nı yürütüyor, öğrenci ve yetişkinlerin bağımlılık konusunda bilinçlenmesini sağlamak hedefiyle çalışıyoruz. Bu doğrultuda her yıl yaklaşık 10 milyon öğrenci ve 3 milyon yetişkine ulaşıyoruz. Bunun dışında okullarda sigara, alkol ve madde denemiş ya da kullanan öğrencilere, 'Okulda Bağımlılığa Müdahale Programı' ile henüz bağımlılık oluşmadan engellemeye çalışıyoruz."

İmren Çavuşoğlu, bağımlılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri önleme ve müdahale çalışmalarının tümünde, topluma daha fazla fayda sağlayabilme amacını güttüklerini vurguladı.

Bursa Yeşilay Danışmanlık Merkezinin, açıldığı 2019'dan bu yana 1342 kişinin hayatına dokunduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Danışanlarla toplam 4 bin 258 görüşme gerçekleştirildi. Başvuru sayısını 680 ile en çok madde oluşturdu. Tütün için 262, kumar için 188, alkol için 166, internet için de 46 insanımız destek almak için Yeşilay Bursa Danışmanlık Merkezimize başvurarak tertemiz bir rotaya yelken açtı." dedi.

Çavuşoğlu, Bursa Şubesi olarak 2015'ten itibaren Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen Reyhanpaşa Kültür Merkezinde çalışma ve faaliyetlerini sürdürdüklerini dile getirdi.

Şubede 185 resmi üye ve 2 bin 200 gönüllünün bulunduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Bursa'mızın iyi ve sağlıklı olması için var gücümüzle ekibimizle çalışıyoruz. Yeşilay olarak faaliyet ve hizmetlerimizin hedef kitlelere ulaştırılması, güçlü iş birliklerini geliştirmek, sivil toplum alanını genişletebilmek, ulusal ve uluslararası alanda söz sahibi ve fikir önderi olmayı sürdürebilmek amacıyla mücadele ediyoruz." ifadesini kullandı.

Toplantı, Yeşilay Stratejik İletişim Müdürü Özlem Güller Ünal'ın bağımlılık konusunda yaptığı sunumla sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kestel Belediye Başkanı Tanır, çocuklarla fidan dikti
YEREL HABERLER Kestel Belediye Başkanı Tanır, çocuklarla fidan dikti
Orhaneli'de Milli Ağaçlandırma Günü'nde 1111 fidan toprakla buluşturuldu
YEREL HABERLER Orhaneli'de Milli Ağaçlandırma Günü'nde 1111 fidan ...
Harmancık'ta Milli Ağaçlandırma Günü'nde 1000 fidan toprakla buluşturuldu
YEREL HABERLER Harmancık'ta Milli Ağaçlandırma Günü'nde 1000 fidan ...
Bursa'daki FETÖ davasında eski vali Harput'a bu kez 15 yıl hapis istendi
YEREL HABERLER Bursa'daki FETÖ davasında eski vali Harput'a bu kez ...
Mudanya'da zeytin hasadı başladı
YEREL HABERLER Mudanya'da zeytin hasadı başladı
(Görüntülü) ŞARAMPOLE DEVRİLEN HAFİF TİCARİ ARACIN ALEV TOPUNA DÖNDÜĞÜ ANLAR KAMERADA
YEREL HABERLER (Görüntülü) ŞARAMPOLE DEVRİLEN HAFİF TİCARİ ARACIN ...
ŞARAMPOLE DEVRİLEN HAFİF TİCARİ ARACIN ALEV TOPUNA DÖNDÜĞÜ ANLAR KAMERADA
YEREL HABERLER ŞARAMPOLE DEVRİLEN HAFİF TİCARİ ARACIN ALEV TOPUNA ...
Şarampole devrilen hafif ticari aracın alev topuna döndüğü anlar kamerada
YEREL HABERLER Şarampole devrilen hafif ticari aracın alev topuna ...
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
YEREL HABERLER Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
BBDSO "10 Kasım Atatürk'ü Anma Konseri" düzenledi
YEREL HABERLER BBDSO "10 Kasım Atatürk'ü Anma Konseri" düzenledi
(Görüntülü) BURSA&#039;DA &#039;KÖKÜNÜ KURUTMA OPERASYONU&#039;NDA 63 TUTUKLAMA
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA'DA 'KÖKÜNÜ KURUTMA ...
Bursa'da 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 63 tutuklama
YEREL HABERLER Bursa'da 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 63 tutuklama
(Görüntülü) BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞEN HASTANIN ORGANLARI 4 KİŞİYE UMUT, 2 KİŞİYE IŞIK OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞEN HASTANIN ...
Bursa'da şehir içi taşımacılıkta kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlayacak
YEREL HABERLER Bursa'da şehir içi taşımacılıkta kış lastiği ...
Bursa'nın turistik bölgelerinden Gölyazı Mahallesi'nin yolu yenileniyor
YEREL HABERLER Bursa'nın turistik bölgelerinden Gölyazı ...
Beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 4 kişiye umut, 2 kişiye ışık oldu
YEREL HABERLER Beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 4 kişiye ...
Bursa'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 6 hastayı hayata bağlayacak
YEREL HABERLER Bursa'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 6 ...
Bursa'da "3. Kitap Günleri" 18 Kasım'da başlayacak
YEREL HABERLER Bursa'da "3. Kitap Günleri" 18 Kasım'da başlayacak
Bursa'da heyelan bölgesindeki riskli yapıların yıkımında sona yaklaşıldı
YEREL HABERLER Bursa'da heyelan bölgesindeki riskli yapıların ...
(Görüntülü) AYNI GÜN DOĞDULAR AYNI GÜN TOPRAĞA VERİLDİLER
YEREL HABERLER (Görüntülü) AYNI GÜN DOĞDULAR AYNI GÜN TOPRAĞA ...
(Görüntülü) BURSA&#039;DA SATIŞI YASAK MISIR YILANI VE TROPİKAL PAPAĞAN BULUNDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA'DA SATIŞI YASAK MISIR YILANI ...
Bursa'da satışı yasak mısır yılanı ve tropikal papağan bulundu
YEREL HABERLER Bursa'da satışı yasak mısır yılanı ve tropikal ...
Marmarabirlik yarın ortaklarına 45 milyon lira ödeme yapacak
YEREL HABERLER Marmarabirlik yarın ortaklarına 45 milyon lira ödeme ...
Teco Karacabey Belediyespor'un yeni teknik direktörü Bülent Akan oldu
YEREL HABERLER Teco Karacabey Belediyespor'un yeni teknik direktörü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.