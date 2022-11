ASELSAN Genel Müdürü Görgün, Bursa'da üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

BURSA (AA) - ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, yüksek teknoloji alanlarına teşvik ettikleri üniversite öğrencilerinin, Türkiye'nin bu alandaki bağımsızlığına katkı sağlamasını beklediklerini söyledi.

Bursa Medeniyet Akademisi tarafından Bursa Teknik Üniversitesi Mimar Sinan Yerleşkesi'nde düzenlenen "Savunma Teknolojilerinin Sivil Yaşama Yansımaları" başlıklı seminerde konuşan Görgün, ASELSAN'ın çalışmaları ve üretim faaliyetlerini anlattı.

Görgün, savunmanın, devletlerin ciddi yatırım yaptıkları, teknoloji ürettikleri, güvenliklerini sağlama bakımından birinci öncelik verilen alan olduğunu dile getirdi.

Savunma sanayisinin, her türlü yatırımın yapıldığı, altyapının sağlandığı, insan kaynağının yetiştirildiği bir alan olması itibarıyla uzun yıllar gerektiren ve teknolojik birikimin oluştuğu bir sektör olduğuna değinen Görgün, bu alandaki çalışmaların günlük ihtiyaçlarda da zaman içinde sivil uygulamalarda kendini gösterdiğini ve insanlar tarafından kullanıldığını ifade etti.

Öğrencilere seslenen Görgün, şöyle konuştu:

"Sizleri yüksek teknoloji alanlarına teşvik ediyoruz. Çalışmanızı istiyoruz. Bunlarla yatıp bunlarla kalkmanızı, çözümün bir parçası olmanızı, ülkemizin teknolojik bağımsızlığına katkı sağlamanızı, özellikle tüm teknik üniversitedeki tüm genç kardeşlerimizden beklediğimizi bir kere daha ifade ediyoruz. Kaçırmamanız gereken bir şey var. Dünya o kadar hızlı hareket ediyor ki teknolojilerin kendini yenilemesi, üretim şekillerinin veya konvansiyonel yöntemlerin değişme hızı çok kısaldı. 'Yıkıcı teknolojiler' adı altında sıralanan bir sürü şey var, duymuşsunuzdur; blokzincir, artırılmış gerçeklik, 3D printer gibi. Bunların, bilgisayar ve networkun, bilginin erişiminin çok kolaylaştığı bir sürede değerlendirildiğinde aslında büyük şirketlerin büyük altyapıların da en büyük handikapları olmaya başladı. Büyük şirketler, 2-3 kişilik girişimci grup arkadaşın, 2-3 kişinin bir araya gelip detayda aslında çok daha farklı bir perspektifle problemin daha kolay, yenilikçi bir yönüyle çözülmesiyle çözülmesi yönünde ortaya attığı fikirle, yıllar boyunca olabilecek birikimleri ve yatırımları boşa çıkartacağı bir süreci yaşıyoruz. Onun için tabii ki ASELSAN, tabii ki TAİ, tabii ki büyük şirketlerimizin size ihtiyaçları var ama kendi başınıza dahi birçok şeyi yapabileceğinizi, birçok yeniliği üzerine düşünerek eksikliği, detayı arayarak, işin doğasını iyi anlayarak kendinizi geliştirmenin her an, hayat boyu öğrenmenin her an olduğunu hatırlayarak devam etmenizi hatırlatmak istiyorum."

Büyük şirketlerde çalışmanın, onların bir parçası olmanın çok anlamlı olduğunu vurgulayan Görgün, hem tavsiye alma hem eksikliklerini giderme noktasında gençlerin beklentilerini karşılamaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Etkinlikte, TEKNOFEST 2022'de dereceye giren öğrenci, öğretim üyeleri, jüri üyeleri ve sponsorlara plaket ve teşekkür belgeleri verildi.

Programa, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, Medeniyet Derneği Bursa Temsilcisi Soner Aksoy ve ASELSAN yetkilileri katıldı.

