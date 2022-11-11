CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bursa'da kanaat önderleri ile buluştu

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BURSA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'nın İnegöl ilçesinde kanaat önderleri ve iş adamlarıyla buluştu.

İnegöl'de bir otelde basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya iş adamları, kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

Toplantıda CHP'li parti temsilcileri de yer aldı.

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