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Gemlik'te uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

AA

Gemlik'te uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince takip sonucu durdurulan otomobilde yapılan aramada 2 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar K.Y. (43) ve T.B. (32), "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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