Bursa'da 1 litre atık yağ getirene 10 litre su kampanyası başlatıldı

BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde "1 Litre Bitkisel Atık Yağ Getirene 10 Litre Su Hediye Kampanyası" başlatıldı.

Yıldırım Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Kirletmeyin, dönüştürün" sloganıyla 30 Kasım'a kadar sürecek kampanya kapsamında 1 litre atık yağ toplayıp ekiplere teslim eden herkese 10 litre kaynak suyu verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçede sıfır atık bilincinin yaygınlaştırılması adına öncü projelere imza attıklarını bildirdi.

Türkiye'de her yıl yaklaşık 2 milyon ton bitkisel yağ tüketildiğini, bunların kullanımı sonucunda yaklaşık 400 bin ton atık yağ oluştuğunun tahmin edildiğini belirten Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"1 litre atık yağ, 1 milyon litre içme suyunu kirletiyor. Mevcut su kirliliğinin yüzde 25'i atık yağlardan kaynaklanmaktadır. Dünya su kıtlığı ile karşı karşıya. Suyumuzu tasarruflu kullanmak ve kaynaklarımızı korumak zorundayız. Yıldırım Belediyesi olarak, bu anlamda suyumuzu korumak için çalışmalar yürütüyoruz. Bu kampanya ile sınırlı olan su kaynaklarımızı korurken, vatandaşlarımızın da bilinçlenmesini sağlıyoruz. Unutmayalım ki yeşil ve temiz bir dünya atalarımızın bize mirası değil, çocuklarımızın emanetidir."

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