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Meslek lisesi öğrencileri ürettikleri elektrikli araç "Bolat"ı geliştirmeyi hedefliyor

AA

Meslek lisesi öğrencileri ürettikleri elektrikli araç "Bolat"ı geliştirmeyi hedefliyor

BURSA (AA) - Bursa'da, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından üretilen elektrikli aracın geliştirilmesi için çalışma başlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığının AR-GE merkezlerinden OİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde farklı alanlardan 12 öğrenci, 2 danışman öğretmen nezaretinde elektrikli araç projesi hazırladı.

Öğrenciler, okulun atölyelerinde ürettikleri araca "Bolat" adını verdi. Şarj süresi 4 saat olan ve tam şarjla 60 kilometre yol katedebilen araç, geçen yaz TEKNOFEST'te güvenlik, yerli tasarım, elektrik güvenliği, mekanik kontrol ve dinamik sürüş konularında piste çıktı.

İzmit Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenen Liselerarası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda istenilen 20 turu başarıyla tamamlayan aracın menzil, şarj süresi gibi konularda geliştirilmesine çalışılıyor.

Okul müdürü Metin Sezer, AA muhabirine, teknolojinin hızla geliştiğini ve kendilerinin de üzerlerine düşen görevleri yapma konusunda çalıştıklarını söyledi.

Elektrikli araçlarla ilgili hızlı gelişmeler olduğunu belirten Sezer, "Yerli otomobilin Bursa'da olması sebebiyle bu misyon daha da güçlendi. Okulumuzda, çocuklarla beraber bir teknoloji takımı oluşturduk. Bu takımda kendi aracımızı ürettik ve bu araçla biz, bir yıl boyunca üretim aşamalarında çok şey kazandık. Aynı zamanda ilk defa TEKNOFEST'te Bursa'dan bir aracımız parkuru tamamlayarak başarı elde etti." diye konuştu.

Sezer, yaptıkları projelerle öğrencilerin öz güvenlerinin arttığını vurguladı.

Okulun, örnek bir AR-GE merkezi olduğunu dile getiren Sezer, "Bu merkezin oluşturulmasında da Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin çok fazla desteği oldu. İlerleyen teknolojilerle elektrikli araçların aynı zamanda tarımda kullanılması, farklı enerji kaynaklarıyla güçlendirilmesi aşamasında yeni teknolojilerin geliştirilmesi sağlanacak." dedi.

- Deneyim kazanıyorlar

Elektrik-Elektronik Alanı 11. sınıf öğrencisi takım kaptanı Mehmet Emir Kenarda ise Togg'dan esinlendikleri araç projesinde, yerli ve verimli olmasını öncelikle ele aldıklarını anlattı.

Araçta mümkün olduğunca kendi atölyelerinde ürettikleri parçaları kullandıklarını aktaran Kenarda, "Takımda bulunan arkadaşlarımla bu sektöre yeni mühendisler olarak atılmayı düşünüyoruz. Bu projeyi de uygulamalı olarak bir staj imkanı gibi düşünebiliriz. Biz elektrikli aracı burada tecrübe etmiş bulunduk. Bunu üstüne koyarak devam etmeyi düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

İleride mühendis olmayı planladığını belirten Kenarda, "Bu tür projelerde bulunup hem kendimi hem de ülkemi geliştirmek benim için mutluluk kaynağı." değerlendirmesinde bulundu.

Makine Teknolojisi Alanı 10. sınıf öğrencisi ve takımın tasarımcısı İklim Adataş da ekipte yer almaktan dolayı gurur duyduğunu belirtti.

Adataş, makine tasarımı üzerine kendisini geliştirmek istediğini dile getirerek, "Ailem beni bu okula yönlendirdi. Beni olumlu şekilde destekliyorlar. Bu elektrikli araçta ben görsel tasarımdan sorumluyum, şasinin en iyi şekilde yapılması için elimden geleni yapacağım." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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