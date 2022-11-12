Orhangazi'de motosikletin çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir kadın, motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

Arapzade Mahallesi'nde motorlu araç girişinin yasak olduğu Alis Yürüyüş Yolu'nda bastonuyla yürüyen Ayşe Gülaç'a (67), sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen motosiklet çarptı.

Yaralanan kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kazanın ardından olay yerinden kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.



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