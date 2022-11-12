Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Ramazan Çevik, Adem Türkmen
Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: Gökhan Çatal, Enaboifo, Uğur Kılıç, Gunter, Taha Sabah, Nalobin (Metin Durmuş, Umut Özdemir, Kadir Bircan, Cansın Hacıbekiroğlu, Sercan Abanoz, Esat Dalgıç)
Ziraat Bankkart: Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat, Tuinstra, Sait Faik Güneş, Arslan Ekşi (Murat Tokgöz, Berkay Bayraktar, Oğulcan Yatkın, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Halil İbrahim Yücel, Hacı Şahin)
Setler: 19-25, 22-25, 17-25
Süre: 80 dakika (26, 27, 27)
BURSA (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. haftasında Ziraat Bankkart, deplasmanda Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ'yi 3-0 mağlup etti.