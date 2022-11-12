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Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Ramazan Çevik, Adem Türkmen

Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: Gökhan Çatal, Enaboifo, Uğur Kılıç, Gunter, Taha Sabah, Nalobin (Metin Durmuş, Umut Özdemir, Kadir Bircan, Cansın Hacıbekiroğlu, Sercan Abanoz, Esat Dalgıç)

Ziraat Bankkart: Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat, Tuinstra, Sait Faik Güneş, Arslan Ekşi (Murat Tokgöz, Berkay Bayraktar, Oğulcan Yatkın, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Halil İbrahim Yücel, Hacı Şahin)

Setler: 19-25, 22-25, 17-25

Süre: 80 dakika (26, 27, 27)





BURSA (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. haftasında Ziraat Bankkart, deplasmanda Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ'yi 3-0 mağlup etti.

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